Trabzonlu esnaftan kapanma tepkisi : Mekanımı kapatıyorsan parasını ödeyeceksin

61 Saat TV adıyla yayın yapan Youtube kanalının Trabzon’da gerçekleştirdiği sokak röportajına kuaför gencin söyledikleri damga vurdu. Genç, konuşmasında 17 günlük kapanmayı değerlendirirken, kazançlarını günlük olarak sağladıklarını ve 17 gün boyunca para kazanamayacaklarını söyledi.





Genç, “17 günlük kapanmayı nasıl değerlendiriyorsunuz” şeklindeki soruyu, “Güzel bir şey aslında. Zamanında yapılması gereken bir şeydi. Şu an yapıyorlar bunu. Çok güzel, kapanıp evde karantinanın içine girip kendimizi toparlamamız gerekiyor ki, turizmi açacaklar ya sonuçta. Önemli olan turizmi açmak. Çünkü zengini zengin olacak” diye yanıtladı.





Esnafın durumunun zor olduğunu ve 17 günlük kapanma sürecinde iş yapamayacaklarını belirten genç, şunları söyledi:





17 gün boyunca esnaf ne olacak. Günlük kazanıp, günlük yiyoruz. Ben kuaför adamım, günlük kazanıyorum. 17 gün evde ne yiyeceğim, taş mı yiyeceğim. Taş mı yiyelim evde ne yapalım. Destek yok. Dün ne oldu, Ak Parti ile MHP, esnafa destek paketini reddetti, niye reddetti. Ver adamın parasını, ver bizim paramızı oturalım evde.





“TAKIR TAKIR DÜKKAN KİRASI ÖDÜYORUZ”





Şöyle söyleyeyim, mekânı kapatan parayı vermez mi? Gittin bir mekânı kapattın, para verirsin. Madem benim mekanımı kapatıyorsun, paramı da verirsin. Mal sahibi demiyor ki ‘kardeşim sen evdesin, kiranı verme.’ Takır takır alıyor kirayı. Doğalgaz, elektrik bilmem ne, ne olacak bunlar. Yazık günah ya, bizimle oynuyorlar. Koronadan sonra en çok özlediğim şey, tribünleri açmaları. Ak Parti’nin kongrelerini açıyorlar da tribünleri neden açmıyorlar. Tribünleri açsınlar”