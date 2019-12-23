Trabzonspor 1-0 kazandı, 3 sıraya tırmandı: İşte son puan durumu

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, konuk olduğu İttifak Holding Konyaspor'u yıldız golcüsü Alexander Sörloth'un golüyle 1-0 mağlup etti.





Konyaspor ile Süper Lig'de oynadığı son yedi maçta da rakibine gol atan ve bu süreçte mağlubiyet almayan (4G, 3B) bordo mavililer, bu istikrarını sürdürdü. Süper Lig'de zor günler geçiren İttifak Holding Konyaspor'un galibiyet hasreti ise 9 maça çıktı.





Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki maçta ilk pozisyon ev sahibinden geldi. 11. dakikada Hadziahmetovic'in ara pasına hareketlenen Milosevic'in ceza sahası içinde vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı. 30. dakikada sol kanattan çizgiye inen Alper Uludağ'ın ortası sonrası Bajic'in bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.





37. dakikada Trabzonspor öne geçti. Nwakaeme'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında, Sörloth düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.





Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.





Karşılaşmanın ikinci yarısına baskılı bir oyunla başlayan İttifak Holding Konyaspor, 70. dakikada Farouk Miya ile beraberlik golüne çok yaklaştı. Ugandalı genç yeteneğin, ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.





İttifak Holding Konyaspor'da Ömer Ali Şahiner kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın 82. dakikasında Trabzonspor, Abdulkadir Parmak ve Yusuf Sarı ikilisi ile atağa kalktı. Abdülkadir'in pasında topla buluşan Yusuf'a Ömer Ali'nin yaptığı müdahaleyi maçın hakemi Halil Umut Meler ikinci sarı karttan Ömer Ali'yi oyun dışına gönderdi. Bordo mavili takımın yıldızı Yusuf Sarı, müdahale sonra sakatlandı ve oyuna devam edemedi.





Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Trabzonspor, Konya deplasmanından 3 puanla dönerek 16. haftayı galibiyetle kapattı. Bu sonuçla puanını 29'a çıkartan Trabzonspor 3. sırada yer alıyor. 15 puanda kalan İttifak Holding Konyaspor ise 15. sırada yer alıyor.





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