Samanyolu Haber /Gündem / Fenerbahçe 90+12'de Trabzonspor'dan 3 puanı kaptı /03 Kasım 2024 22:03

Fenerbahçe 90+12'de Trabzonspor'dan 3 puanı kaptı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin golleri Fred, Edin Dzeko ve Sofyan Amrabat'tan gelirken bordo-mavili takımın sayılarını Simon Banza kaydetti.

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.

Papara Park'ta oynanan maçta Fenerbahçe'nin gollerini 42. dakikada Fred, 75. dakikada Edin Dzeko ve 90+12'de Sofyan Amrabat kaydetti. Trabzonspor'un gollerini ise 59. ve 67. dakikalarda iki farklı penaltı vuruşundan Simon Banza kaydetti.

PUAN FARKI 5'E DÜŞTÜ
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 23'e yükseltirken, Trabzonspor 12 puanda kalmış oldu. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkı 5'e inmiş oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe evinde Sivassspor ile karşılaşırken, Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

PUAN DURUMU
1- Galatasaray (28)

2- Fenerbahçe (23)

3- Samsunspor (22)

4- Beşiktaş (20)

11- Trabzonspor (12)


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