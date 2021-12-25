Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor’a Başakşehir çelmesi /25 Aralık 2021 21:00

Trabzonspor’a Başakşehir çelmesi

Süper Lig 19. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir'i ağırlayan lider Trabzonspor, zorlu rakibi karşısında sahadan beraberlikle ayrıldı. Başakşehir'in ligdeki yenilmezlik serisi 11 maça çıkarken, Trabzonspor sezonun ilk yarısında 46 puan toplayarak bu alanda Fenerbahçe'ye ait rekoru kırdı.

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Süper Lig’in açık ara lideri olan Trabzonspor, üst sıraları zorlayan Başakşehir’i ağırladı. Ligdeki ilk yenilgisini üç hafta önce alan Trabzonspor, son haftaların formda takımı Başakşehir karşısında sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrılırken, galip gelemese de rakibiyle arasındaki farkın azalmasına engel oldu.

İlk yarıda Trabzonspor’un iki topu direkten dönerken, ikinci yarıda daha etkili olan taraf Başakşehir’di. İki takım da yakaladıkları fırsatları gole çeviremeyince mücadele başladığı gibi golsüz beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla Trabzonspor 46, Başakşehir 33 puana ulaştı. Trabzonspor ligde bir sonraki maçında Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak. Başakşehir ise, Alanyaspor’a konuk olacak.
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