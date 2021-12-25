Trabzonspor’a Başakşehir çelmesi

Süper Lig’in açık ara lideri olan Trabzonspor, üst sıraları zorlayan Başakşehir’i ağırladı. Ligdeki ilk yenilgisini üç hafta önce alan Trabzonspor, son haftaların formda takımı Başakşehir karşısında sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrılırken, galip gelemese de rakibiyle arasındaki farkın azalmasına engel oldu.





İlk yarıda Trabzonspor’un iki topu direkten dönerken, ikinci yarıda daha etkili olan taraf Başakşehir’di. İki takım da yakaladıkları fırsatları gole çeviremeyince mücadele başladığı gibi golsüz beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla Trabzonspor 46, Başakşehir 33 puana ulaştı. Trabzonspor ligde bir sonraki maçında Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak. Başakşehir ise, Alanyaspor’a konuk olacak.