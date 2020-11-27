Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 2'de 2 yaptı

Süper Lig'in 10. haftasının açılış maçında Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile ikinci maçına çıkan bordo-mavili ekip, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.





Fırtına'ya zaferi getiren golü, Lewis Baker 45+1'de frikikten kaydetti. Konuk takımda Joao Pereira, 90. dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.





Bu maç sonunda Trabzonspor puanını 12'ye yükseltirken, Ankaragücü 2 puanda kaldı.





Bordo-mavili takım, bu galibiyetle bu sezon Süper Lig'de ilk kez üst üste iki maç kazanmış oldu. Ligin dibine demir atan başkent ekibinin ise henüz galibiyeti bulunmuyor.





Trabzonspor ligin 11. haftasında Sivasspor'u konuk edecek. Ankaragücü ise Antalyaspor deplasmanına çıkacak.





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