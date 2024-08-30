Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı /30 Ağustos 2024 18:40

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı.

SHABER3.COM

Trabzonspor'un Avrupa Konferans Ligi'ne veda etmesinin ardından ayrılık kararı alındı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayrıldı.

GÖRÜŞMEDE AYRILIK KARARI ÇIKTI

Yönetimiyle görüşen Başkan Ertuğrul Doğan, Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasına karar verdi.

İKİNCİ DÖNEM PERFORMANSI

Trabzonspor'un ikinci döneminde 44 maça çıkan Avcı, 26 galibiyet, 13 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı.

61 yaşındaki teknik adam, Trabzonspor ile 2021-22 yılında şampiyonluğa ulaştı. Bordo mavili takımda 2020-21 ve 2022-23 sezonlarının Süper Kupası'nı da müzesine götürdü.

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