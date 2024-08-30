Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı

Trabzonspor'un Avrupa Konferans Ligi'ne veda etmesinin ardından ayrılık kararı alındı.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayrıldı.



GÖRÜŞMEDE AYRILIK KARARI ÇIKTI



Yönetimiyle görüşen Başkan Ertuğrul Doğan, Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasına karar verdi.



İKİNCİ DÖNEM PERFORMANSI



Trabzonspor'un ikinci döneminde 44 maça çıkan Avcı, 26 galibiyet, 13 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı.



61 yaşındaki teknik adam, Trabzonspor ile 2021-22 yılında şampiyonluğa ulaştı. Bordo mavili takımda 2020-21 ve 2022-23 sezonlarının Süper Kupası'nı da müzesine götürdü.



