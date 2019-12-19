Trabzonspor-Altay maçında tam 5 gol vardı

Trabzonspor evinde ağırladığı Altay karşısında ilk yarı gol bulamadı. Bordo-Mavili takım 2. yarı 4 golle son 16’ya kalmayı başardı. Sturridge iki golla geceye damga vurdu.





Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trabzonspor, ilk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Trabzonspor, evinde oynadığı rövanş mücadelesini de 4-1 üstünlükle tamamlayarak tur atladı.





Trabzonspor’a galibiyeti getiren golleri 51 ve 64. dakikada Daniel Sturridge, 56. dakikada Caleb Ekuban, 71. dakikada Ivanildo Fernandes kaydetti. Altay’ın tek gollü 83. dakikada Marco Paixao’dan geldi. Ziraat Türkiye Kupası’nda 16’ya kalan takımların kura çekimi cuma günü saat 12:00’de gerçekleşecek.





İLK 11’DE 7 İSİM DEĞİŞTİ





Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Altay’ı konuk eden Trabzonspor, Süper Lig’de geçen hafta oynadığı Yukatel Denizlispor karşılaşmasına göre ilk 11’de 7 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı. Pereira, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Nwakaeme ve Sörloth gibi futbolcularını kulübede oturtan teknik direktör Ünal Karaman, bu oyuncuların yerine ilk 11’de Serkan Asan, Ivanildo Fernandes, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Avdijaj ve Ekuban’a forma imkanı verdi. Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Ahmet Canbaz ve Erce Kardeşler, kadroda yer almadı.





TRİBÜNLERDE BÜYÜK BOŞLUKLAR VARDI





Trabzonsporlu taraftarlar, Altay karşılaşmasına ilgi göstermedi. Tribünlerde büyük boşluklar göze çarparken, müsabakanın hafta içi ve geç saatte olmasına rağmen takımlarını yalnız bırakmayan az sayıdaki bordo-mavili taraftar ise karşılaşma öncesi futbolculara alkışlarla moral verdi. Bir grup konuk ekip taraftarı da tribünde kendilerine ayrılan bölümde yer alarak Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.





MAÇ DAKİKALARI





Dakika 6: Sağ kanattan gelişen Altay atağında Leandro verkaçlarla ceza sahasına sokuldu. Savunma araya girdi. Seken topla ceza sahası yayı içinde buluşan Andreas Tatos’un sert şutu üstten auta gitti.





Dakika 35: Savunma arkasına atılan topa Ekuban hareketlendi. Rakibi ile girdiği ikili mücadele yerde kaldı ama hakem oyunu devam ettirdi. Pozisyonun devamında sol çaprazdan topla buluşan Avdijaj’ın plase vuruşu az farkla yandan auta gitti.





Dakika 51: Sol kanatta topla buluşan Avdijaj, rakiplerinden sıyrılıp ceza sahasına sokulup vuruşunu yaptı. Kaleci Emre’den seken topu Sturridge filelere gönderdi: 1-0.





Dakika 56: Yusuf Sarı sağ kanattan ceza sahasına sokulup yerden pasını verdi. Ekuban kale sahası içinde bu topu tamamlayarak farkı ikiye çıkarttı: 2-0.





Dakika 64: Yusuf Sarı’nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ekuban’ın ön direkte aşırttığı topu arka direkte Sturridge tamamladı ve kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-0.





Dakika 71: Yusuf Sarı’nın kullandığı köşe vuruşunda Ivanildo Fernandes ön direkte kafayı vurup topu ağlara gönderdi: 4-0.

Dakika 76: Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Sturridge, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Savunma son anda araya girip tehlikeyi önledi.





Dakika 83: Ceza sahası içinde kazanılan çift vuruşta Tatos, müsait durumdaki Paixao’ya aktardı pasını. Paixao’da yerden köşeye doğru yaptığı vuruşla ağları buldu: 4-1.