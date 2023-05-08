Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor Ankaragücü maçında ortalık karıştı /08 Mayıs 2023 21:18

Trabzonspor Ankaragücü maçında ortalık karıştı

Trabzonspor'un Akyazı Stadı'nda Ankaragücü'nü ağırladığı maçta Tolunay Kafkas ve Kitsiou kırmızı kartla oyundan atıldı.

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Sözci'de yer alan habere göre, Süper Lig’in 33. haftasında Trabzonspor sahasında Ankaragücü’nü ağırladı. Bordo mavililerde yeni teknik direktör Nenad Bjelica’nın seyircisi ile buluştuğu ilk maçta ortalık karıştı.

Kupada Trabzonspor’u saf dışı bırakan Ankaragücü uzun yıllardır kazanamadığı Trabzon’da maça çok agresif başladı. Mücadelenin 10. dakikasında Stelios Kitsiou topu kapmak isterken Marek Hamsik’in bileğine sert şekilde bastı.

KAFKAS KARARA BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ

Pozisyonun ardından Hamsik acı içinde yerde kalırken hakem Erkan Özdamar Kitsiou’ya kırmızı kart çıkardı. Yaptığı hareket sonrası takımını 10 kişi bırakan Stelios Kitsiou kenara gelirken Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas adeta çılgına döndü.

Kenarda büyük itirazlarda bulunan Kafkas, yedek kulübesinin hemen önünde yaşanan pozisyon sonrası hakemin yanına kadar gelerek sert tepki gösterdi. Hakem Özdamar’a el kol hareketleriyle bir şeyler söyleyen Tolunay Kafkas’ı teknik ekibinden sakinleştirmeye çalışan isimler olsa da Özdamar direkt kırmızı kartını çıkardı.

Kafkas’ı oyun alanının dışına gönderen Özdamar’a tepkiler bir süre daha devam etti. Ankaragücü’nde kırmızı kart gören Kitsiou ve Tolunay Kafkas Antalyaspor ile oynanacak maçta cezalı duruma düştü.
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