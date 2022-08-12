Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçında bir gol vardı /12 Ağustos 2022 23:57

Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçında bir gol vardı

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında evinde Atakaş Hatayspor'u konuk eden son şampiyon Trabzonspor, sahadan 1-0'lık skorla üstün ayrılan taraf oldu.

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Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında son şampiyon Trabzonspor ile Atakaş Hatayspor Trabzon'da karşı karşıya geldi. Maçta ise bir gol vardı. Trabzonspor müsabakayı 1-0 kazanırken gol ise 71. dakikada Abdülkadir Ömür'den geldi. Böylece bordo mavililer 2'de 2 yaparak puanını 6'ya çıkartırken, Atakaş Hatayspor ise puansız durumda. Trabzonspor önümüzdeki hafta için Şampiyonlar Ligi eleme mücadelesinde Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşılaştıktan sonra Antalyaspor deplasmanına çıkacak. Atakaş Hatayspor ise evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek.
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