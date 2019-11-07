Trabzonspor Avrupa defterini erken kapattı

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. maçında konuk olduğu Krasnodar'a 3-1 mağlup olarak 3. mağlubiyetini aldı.





Krasnodar, aynı ismi taşıyan stadında Trabzonspor’u konuk etti.





Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş’ın eski futbolcusu Manuel Fernandes’in 27. ve 35. dakikalarda attığı gollerle ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.





Karşılaşmanın bu skorla bitmesi beklenirken, 90+3'te Krasnodar farkı üçe çıkardı. Trabzonspor, 90+4'te Anthony Nwakaeme'nin golüyle durumu 3-1'e getirdi. Maç bu skorla bitti.





Krasnodar’da Uros Spajic, Trabzonspor’da Gaston Campi maçta sarı kart gören isimler oldu.





Alınan bu sonucun ardından puanını 6’ya yükselten ev sahibi ekip 3. sıradaki yerini korurken, bordo-mavililer, 1 puanla son sırada kaldı ve Avrupa'ya veda etti.





PUAN DURUMU







