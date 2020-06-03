Trabzonspor Avrupa'dan bir yıl men edildi

26 haftası geride kalan Süper Lig'de 53 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, sezonu şampiyon tamamlaması hâlinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak.







Bu şartlarla birlikte ligi 2. tamamlayan takım, direkt olarak Şampiyonlar Ligi’ne gidecek.UEFA'nın kararı, futbol dünyasında şok etkisi yaparken bazı yorumlarda Türkiye Futbol Federasyonu'na eleştiriler yöneltildi.





Fenerbahçe muhabiri Sercan Hamzaoğlu, "Fenerbahçe’nin mali talimatlara takıldığını iddia ederek transfer izni vermeyen TFF, Trabzonspor’u nasıl denetlemedi acaba? Şimdi Avrupa kupalarından men yiyecek kadar ihlali varsa bunu TFF nasıl fark etmez?" diye sordu ve ekledi:





"Adalet dedikleri sistem sadece Fenerbahçe’ye işliyor sanırım."