Trabzonspor Avrupa'ya penaltılarda veda etti!

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off rövanş karşılaşmasında St. Gallen ile karşı karşıya geldi. Trabzonspor, 120 dakikası 1-1 biten maçta penaltılar sonucunda yenildi ve Avrupa'ya veda etti.



St. Gallen 31. dakikada Isaac Schmidt ile öne geçti. Trabzonspor, bu gole 52. dakikada Enis Destan ile cevap verdi. Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi ve maç uzatmalara gitti.



30 dakikalık uzatma bölümünde de gol olmadı ve maç uzatmalara taşındı.



Trabzonspor'da Savic 5. penaltıyı kaçırdı, St.Gallen'de ise 5 futbolcunun tamamı topa ağlara gönderdi.



