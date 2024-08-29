Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor Avrupa'ya penaltılarda veda etti! /29 Ağustos 2024 23:18

Trabzonspor Avrupa'ya penaltılarda veda etti!

Trabzonspor, St. Gallen'e penaltı atışları sonucunda veda ederek Konferans Ligi'ne veda etti.

SHABER3.COM

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off rövanş karşılaşmasında St. Gallen ile karşı karşıya geldi. Trabzonspor, 120 dakikası 1-1 biten maçta penaltılar sonucunda yenildi ve Avrupa'ya veda etti.

St. Gallen 31. dakikada Isaac Schmidt ile öne geçti. Trabzonspor, bu gole 52. dakikada Enis Destan ile cevap verdi. Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi ve maç uzatmalara gitti.

30 dakikalık uzatma bölümünde de gol olmadı ve maç uzatmalara taşındı.

Trabzonspor'da Savic 5. penaltıyı kaçırdı, St.Gallen'de ise 5 futbolcunun tamamı topa ağlara gönderdi.

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