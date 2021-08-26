Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor Avrupa'ya Roma'da veda etti /26 Ağustos 2021 22:09

Trabzonspor Avrupa'ya Roma'da veda etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda İtalya'nın güçlü ekiplerinden Roma ile eşleşen ve ilk maçı evinde 2-1 kaybeden Trabzonspor, rövanş mücadelesini de 3-0 kaybederek Avrupa'ya veda etti.

Trabzonspor Avrupa'ya Roma'da veda etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Roma'ya konuk olan Trabzonspor, 3-0 mağlup oldu ve toplamda 5-1'lik skorla elendi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play off turu rövanş maçında Trabzonspor, İtalyan ekibi Roma'nın konuğu oldu.

İlk maçı evinde 2-1 kaybeden Trabzonspor, İtalya'da da umduğu sonucu alamadı. Bordo-mavililer rakibine 3-0 mağlup oldu.

Trabzonspor'da gol perdesini 20. dakikada Bryan Cristante açtı. İlk yarı 1-0 biterken 65. dakikada Nicolo Zaniolo skoru 2-0'a getirdi. 84. dakikada ise Stephen El Shaarawy sonucu belirledi ve Roma 3-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Roma adını Konferans Ligi gruplarına yazdırırken Trabzonspor için Avrupa defteri kapandı.
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