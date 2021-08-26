Trabzonspor Avrupa'ya Roma'da veda etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Roma'ya konuk olan Trabzonspor, 3-0 mağlup oldu ve toplamda 5-1'lik skorla elendi.





UEFA Avrupa Konferans Ligi play off turu rövanş maçında Trabzonspor, İtalyan ekibi Roma'nın konuğu oldu.





İlk maçı evinde 2-1 kaybeden Trabzonspor, İtalya'da da umduğu sonucu alamadı. Bordo-mavililer rakibine 3-0 mağlup oldu.





Trabzonspor'da gol perdesini 20. dakikada Bryan Cristante açtı. İlk yarı 1-0 biterken 65. dakikada Nicolo Zaniolo skoru 2-0'a getirdi. 84. dakikada ise Stephen El Shaarawy sonucu belirledi ve Roma 3-0 kazandı.





Bu sonucun ardından Roma adını Konferans Ligi gruplarına yazdırırken Trabzonspor için Avrupa defteri kapandı.