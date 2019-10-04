Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor-Basel maçında 4 gol vardı /04 Ekim 2019 00:15

Trabzonspor-Basel maçında 4 gol vardı

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ikinci maçına çıkan Trabzonspor, evinde ağırladığı Basel ile yenişemedi.

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UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Basel ile 2-2 berabere kaldı.

Trabzonspor'da, geride kalan hafta Süper Lig'de 4-1 kazanılan Beşiktaş maçının ilk 11'ine göre 4 oyuncu değişikliği yapıldı.

Ünal Karaman Basel karşısında Uğurcan, Hüseyin, Hosseini, Campi, Novak, Obi Mikel, Doğan, A. Parmak, Avdijaj, Sörloth ve Sturridge'e ilk 11'de fırsat verirken İngiliz futbolcu Daniel Sturridge, ilk kez 11'de görev yaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısının 20. dakikasında konuk ekip Basel, Sivan Widmer'in attığı golle 1-0 öne geçti. Bordo Mavililerin bu gole cevabı 26. dakikada geldi. Abdulkadir Parmak duran topta topu ağlarla buluştururken UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin en güzel gollerinden birine imza attı ve ilk 45 dakikalık bölüm 1-1'lik eşitlik ile sona erdi.

İkinci yarıda Trabzonspor oyunu tamamen kontrol altında tuttu. Bordo Mavililer 78. dakikada Jose Sosa'nın golüyle karşılaşmada 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Basel'in bu gole cevabı ise 80. dakikada Noah Okafor'dan geldi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor sahadan bir puanla ayrıldı. 
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