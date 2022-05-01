Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor bayrağı İstanbul Boğazı'nda /01 Mayıs 2022 17:22

Trabzonspor bayrağı İstanbul Boğazı'nda

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.

Trabzonspor bayrağı İstanbul Boğazı'nda

Spor Toto Süper Lig'de 7. şampiyonluğuna ulaşana Trabzsonporlu taraftarlar başkta Trabzon olmak üzere Türkiye'nin ve hatta dünyanın farklı şehirlerde sokaklara çıkarak kutlamalar yaptı.

Ligde son 4 haftaya girilirken şampiyonluk için sadece 1 pauana ihtiyacı olan Karadeniz ekibi, Fraport Tav Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maç sonrası şampiyonluğa ulaştı.

Lig şampiyonu olan takımın bayrağının asıldığı İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne de Trabzonspor'un bayrağı asıldı.

Söz konusu gelişmenin fotoğrafları bordo mavili kulbünü sosyal medya hesabı üzerinden de paylaşıldı.

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