Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor-Beşiktaş maçı tekrar mı oynanacak? /12 Mayıs 2022 19:14

Trabzonspor-Beşiktaş maçı tekrar mı oynanacak?

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan Spor Toto Süper Lig müsabakası sonrasında siyah beyazlı yönetimin maçta kural hatası yapıldığı yönündeki itirazın karara bağlandığı belirtildi.

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Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 3 Nisan'da oynanan ve 1-1 sona eren Spor Toto Süper Lig müsabakası sonrasında siyah beyazlı yönetimin maçta kural hatası yapıldığı yönündeki itirazın karara bağlandığı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesindeki 'Tahkim Kurulu Kararları' başlığı altında yer alan açıklamada şu ifadeler kullandıldı:

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, TFF Yönetim Kurulu'nun 28.04.2022 tarih ve 193 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 12.05.2022 Perşembe günü saat 15:15'te icra edilen duruşmada Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin vekili Av. M. Emin Özkurt, Türkiye Futbol Federasyonu vekilleri Av. Hakan Furkan Tarman ile Av. Ayberk Yelekçi'nin hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanacağı üzere yapıldığı iddia edilen kural hatasının müsabaka sonucunu etkilediğine ilişkin itirazın tahmin ve varsayıma dayalı olduğu kabul edilerek TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin itirazının reddine, oybirliği ile karar verilmiştiri.
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