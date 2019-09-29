Trabzonspor-Beşiktaş maçında 5 gol vardı

Süper Lig'de 6. haftada, Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, Beşiktaş’ı 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla, Trabzonspor 9 puanla dördüncü sıraya yükselirken, Beşiktaş 5 puanda kaldı. Siyah beyazlılar bu sonuçla, Süper Lig’in 6. haftasında yalnızca bir galibiyet elde ederken, bu sezon oynadığı üç deplasman maçında da kalesinde en az üç gol görmüş oldu.





Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor dev maçta Beşiktaş'ı konuk etti. Ev sahibi sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı ve derin bir nefes aldı. 31'de Dorukhan'ın kendi kalesine attığı gol ile öne geçen Fırtına, 42'de Sosa ile farkı ikiye çıkardı. 64'te Sörloth ile Ünal Karaman'ın öğrencileri durumu 3-0 yaptı. Beşiktaş'ın tek sayısı 79'da Güven Yalçın'dan geldi. 88'de Nwakaeme farkı yeniden üçe çıkardı ve skoru belirledi: 4-1.