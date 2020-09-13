Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesinde 4 gol vardı /13 Eylül 2020 22:51

Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesinde 4 gol vardı

Spor Toto Süper Lig'in 2020-2021 sezonunun ilk haftasında karşı karşıya gelen Trabzonspor ile Beşitakş'ın mücadelesinde tam 4 gol vardı.

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Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.

Trabzonspor, Süper Lig’in ilk haftası evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Sahadan 3 golle ayrılan Beşiktaş  puana Tyler Boyd (29), Bernard Mensah (64 pen.) ve Jeremain Lens’in (74) golleriyle uzandı. Trabzonspor’da yeni transfer Flavio, 43 ve 63’te gördüğü sarı kartlarla takımını 10 kişi bıraktı. Trabzonspor, tek golünü 86’da Abdülkadir Ömür’le buldu.

Beşiktaş, ikinci hafta Antalyaspor’u konuk edecek. Trabzonspor ise Denizlispor’a konuk olacak.

İşte Spor Toto Süper Lig'deki son puan durumu:

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