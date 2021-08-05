Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor bu yılki ilk Avrupa sınavına çıktı /05 Ağustos 2021 23:02

Trabzonspor bu yılki ilk Avrupa sınavına çıktı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Norveç'in Molde takımıyla evinde karşılaşan Trabzonspor, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Norveç'in Molde takımıyla 3-3 berabere kaldı. Bordo-mavililer, 90+5. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Trabzonspor, Norveç temsilcisi Molde'yi konuk etti.

Kapasitenin yarısı kadar dolu tribünler önünde oynanan maça bordo-mavililer hızlı başladı. 15. dakikada Nwakaeme, köşe vuruşundan gelen topa şık bir kafa vuruşu yaptı ve Trabzonspor öne geçti. Ancak bordo-mavililer 31. dakikada Brynhildsen'in golüne engel olamadı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya da iyi başlayan Trabzonspor bu kez Vitor Hugo'nun kafa vuruşuyla 58. dakikada bir kez daha maçta üstünlüğü sağladı. Ancak rakibine yine engel olamayan temsilcimiz, 64'te Brynhildsen'i yine durduramadı ve karşılaşmaya tekrar denge geldi. Hız kesmeye bordo-mavililer, 74. dakikada defansın arkasına sarkan Djaniny ile bir kez daha öne geçmeyi başardı. Bordo mavililer yine üstünlüğünü koruyamadı ve 85. dakikada Hussain'in golüne engel olamadı.

Son dakikalarda baskısını artıran Trabzonspor, son dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Bakasetas, 90+5'te topu direğe nişanladı ve mücadele 3-3 sona erdi.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 12 Ağustos'ya Norveç'te oynanacak.
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