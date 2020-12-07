Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor maçında 2 gol vardı

Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Trabzonspor, 1-1'e razı oldu. Bordo Mavililer, 1-0 öne geçtiği maçta üstünlüğü koruyamadı ve Abdullah Avcı ile çıktığı 3. maçında ilk kez puan kaybetti.





Süper Lig'de Abdullah Avcı'nın gelişinin ardından BB Erzurumspor ve MKE Ankargücü maçlarını 1-0 kazanan Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ile yenişemedi. Bordo Mavililer'in 45. dakikada Ekuban'la 1-0 öne geçtiği karşılaşmada, Demir Grup Sivasspor 76. dakikada Hakan Arslan'la bulduğu golle sahadan 1 puanla ayrıldı.





Trabzonspor, maç boyunca daha atak oynamasına karşın taraftarın istediği futbolu bu maçta da sergileyemedi. Nwakaeme'nin sakatlığı nedeniyle oyunu rakip kaleye yıkmakta zorlanan Bordo Mavililer, buna karşın 45'te Ekubuan'la golü buldu.





Trabzonspor, Ekuban'la net fırsattan yararlanamadığı pozisyonun kısa bir süre sonra Demir Grup Sivasspor, 76. dakikada Hakan Arslan'la skoru eşitledi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 1-1 sona erdi.





Bu beraberliğin ardıandan Trabzonspor puanını 13'e Demir Grup Sivasspor ise 10'a çıkardı.





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