Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor deplesmanda yıkıldı... /28 Ocak 2023 18:24

Trabzonspor deplesmanda yıkıldı...

Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor, Trabzonspor'u konuk etti. Mücadele Hatayspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

SHABER3.COM

Süper Lig’in 21. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Trabzonspor’u konuk etti. Yeni Hatay Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1 kazandı.

Karşılaşmada ilk gol 9. dakikada Trabzonspor'da Enis Bardhi'den geldi. Bordo-mavililerin golüne Hatayspor, 47. dakikada Ayoub El Kaabi ile karşılık verdi. Ev sahibi ekip 3 dakika sonra Bertuğ Yıldırım ile skoru 2-1 yaptı ve mücadele bu şekilde tamamlandı.

Trabzonspor 35 puanla 6. sırada kaldı. Hatayspor ise puanını 20'ye yükselterek 13. sıraya yükseldi. 
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