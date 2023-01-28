Trabzonspor deplesmanda yıkıldı...

Süper Lig’in 21. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Trabzonspor’u konuk etti. Yeni Hatay Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1 kazandı.





Karşılaşmada ilk gol 9. dakikada Trabzonspor'da Enis Bardhi'den geldi. Bordo-mavililerin golüne Hatayspor, 47. dakikada Ayoub El Kaabi ile karşılık verdi. Ev sahibi ekip 3 dakika sonra Bertuğ Yıldırım ile skoru 2-1 yaptı ve mücadele bu şekilde tamamlandı.





Trabzonspor 35 puanla 6. sırada kaldı. Hatayspor ise puanını 20'ye yükselterek 13. sıraya yükseldi.