Trabzonspor Devler Ligi umudunu Türkiye'ye taşıdı

Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu ilk maçında Daniarka'nın Kopenhag takımıyla deplasmanda karşılaşan Trabzonspor 2-0 geriye düştüğü maçta bulduğu golle skoru 2-1 getirerek tur umudunu rövanş maçına taşıdı.





Rakip takımın golü henüz 9. dakikada Viktor Claesson'dan geldi.





İlk yarı da bu golle 1-0 Kopenhag'ın üstünlüğüyle sona erdi.





48. dakikda bu kez Lukas Lerager ile bir gol daha bulan Danimarka temsilcisi farkı ikiye çıkardı.





79. dakikada sahneye çıkan Bakasetas ise farkı bire indiren golü kaydetti: 2-1.





Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele Kopenhag'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

