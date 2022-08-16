Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor Devler Ligi umudunu Türkiye'ye taşıdı /16 Ağustos 2022 23:58

Trabzonspor Devler Ligi umudunu Türkiye'ye taşıdı

Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu ilk maçında Kopenhag ile karşılaşan Trabzonspor sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

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Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu ilk maçında Daniarka'nın Kopenhag takımıyla deplasmanda karşılaşan Trabzonspor 2-0 geriye düştüğü maçta bulduğu golle skoru 2-1 getirerek tur umudunu rövanş maçına taşıdı.

Rakip takımın golü henüz 9. dakikada Viktor Claesson'dan geldi.

İlk yarı da bu golle 1-0 Kopenhag'ın üstünlüğüyle sona erdi.

48. dakikda bu kez Lukas Lerager ile bir gol daha bulan Danimarka temsilcisi farkı ikiye çıkardı.

79. dakikada sahneye çıkan Bakasetas ise farkı bire indiren golü kaydetti: 2-1.

Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele Kopenhag'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
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