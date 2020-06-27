Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor evinde ağır yaralı /27 Haziran 2020 23:21

Trabzonspor evinde ağır yaralı

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, son sıradaki MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

SHABER3.COM

Geçen hafta Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Bordo-Mavililer, şampiyonluk yolunda bir başka fırsatı daha kaçırdı.

Nwakaeme ve Ekuban'ın yokluğunda MKE Ankaragücü'nü konuk eden Trabzonspor maça golle başladı. Henüz 3. dakikada Alexander Sörloth, Abdulkadir Parmak'ın kafayla indirdiği topu düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

KALECİ SON ANDA KORNERE ÇELDİ

Golden sonra iki takım da düşük tempolu bir oyun ortaya koydu. İlk yarının tek tehlikeli pozisyonu ise 27. dakikada yaşandı. Scarione bir anda kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı, Arjantinli'nin vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meyin yuvarlağı kornere gönderdi.

52. dakikada Pereira sarı kart görürken cezalı duruma düştü. Tecrübeli oyuncu, Galatasaray maçında takımını yalnız bırakacak.
Trabzonspor

61. dakikada Pereira'nın topa müdahelesinde hakem Abdülkadir Bitigen beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Rodrigues, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru eşitledi.

1'ER PUANA RAZI OLDULAR

MKE Ankaragücü'nde Gerson Rodrigues, 81. dakikada Abdülkadir Ömür'e yaptığı hareket sonrası 2. sarı karttan oyun dışı kaldı.  

Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermezken; karşılaşma 1-1 sona erdi.

Trabzonspor puanını 58'e çıkardı. Bir maç eksiği bulunan Başakşehir, Galatasaray ile oynayacağı maçı kazandığı takdirde zirvede puan farkı 4'e çıkacak. 

Ligin son sırasındaki MKE Ankaragücü'nün puanı ise 25.
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