Trabzonspor evinde mağlup

Süper Lig’in 10’uncu haftasında Trabzonspor sahasında Göztepe’ye 1-0 mağlup oldu.





Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Göztepe 31. dakikada Jerome'un golüyle maçta 1-0 öne geçti ve ilk yarıda bu skorla sona erdi.





İkinci yarıda Trabzonspor skoru değiştirmek için tüm hatlarıyla rakip kaleye yüklense de gol bulmayı başaramadı. 90 dakikada sonunda Göztepe sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.





Bu sonuçla Trabzonspor 16 puanda kalırken, Göztepe puanını 12'ye yükseltti.





MAÇTAN DAKİKALAR





9. dakikada orta sahadan topla ilerleyen Yusuf Sarı'nın pasında savunmanın arkasına sarkan Sörloth, ceza sahasına girdi. Göztepe savunmasının da müdahale etmeye çalıştığı topa Sörloth'un vuruşunda, meşin yuvarlak dışarıya çıktı.





15. dakikada Gassama'nın sağdan ceza sahasına ortasında altıpas önünde Halil Akbunar'ın volesinde, top yandan auta gitti.





21. dakikada Sosa'nın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Beto'da kaldı.





31. dakikada Göztepe öne geçti. Mossoro'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Gassama, ceza sahasına ortasını yaptı. Altıpas önünde topa gelişine vuran Jerome, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1





İLK YARI GÖZTEPE'NİN ÜSTÜNLÜĞÜ İLE SON ERDİ





37. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Doğan Erdoğan'ın vuruşunda, kaleci Beto topu çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekip Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.





47. dakikada Sosa'nın kullandığı köşe atışında yükselen Nwakaeme'nin kafa vuruşunda top üstten az farkla dışarı gitti.





53. dakikada sağdan ceza sahasına gelen topu Halil Akbunar indirdi, ceza sahası önünden Castro'nun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.





68. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin ceza sahasına gönderdiği topta Sosa'nın volesinde, kaleci Beto meşin yuvarlağı kontrol etti.





75. dakikada sağdan ceza sahasına giren ve çizgiye inen Yusuf Sarı, topu içeriye çıkardı. Altıpas üzerinde Avdijaj'ın vuruşunda, kaleci Beto topu ayaklarıyla çıkardı.





KALECE BETO GOLE İZİN VERMEDİ





90. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında yükselen Koray Kılınç'ın altıpas üzerinden yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Beto gole izin vermedi.





90+4'üncü dakikada sağdan Pereira'nın ortasında uzak kale direği dibinden Novak'ın kafa vuruşunda, top üstten dışarı gitti.





Karşılaşma, konuk ekip Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.





STADYUM: Medical Park





HAKEMLER: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık





TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Ivanildo Fernandes, Novak, Sosa, Doğan Erdoğan (Dk. 46 Kamil Ahmet Çörekçi), Yusuf Sarı, Ahmet Canbaz (Dk. 46 Avdijaj - Dk. 82 Koray Kılınç), Nwakaeme, Sörloth





GÖZTEPE: Beto, Gassama (Dk. 46 Murat Paluli), Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Borges, Castro, Halil Akbunar (Dk. 70 Deniz Kadah), Soner Aydoğdu (Dk. 90 Atınç Nukan), Mossoro, Jerome





GOL: Dk. 31 Jerome (Göztepe)





SARI KARTLAR: Dk. 46 Soner Aydoğdu, Dk. 56 Jerome, Dk. 75 Mossoro (Göztepe), Dk. 59 Gökhan Kandemir (Yardımcı antrenör) (Trabzonspor)