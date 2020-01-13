Trabzonspor Fenerbahçe arasında Berat Albayrak polemiği

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaptığı basın toplantısında Trabzonspor'un sırtını devlete dayadığını iddia edip 'Damat Berat Albayrak'ın Trabzonspor'a nasıl yardımcı olduğu konusunda iddialarda bulundu. AKP'nin Trabzonspor'a destek olduğunu iddia eden Koç 'Berat Albayrak, Trabzonspor'a nasıl yardımcı oldu ki şubat ayında iflas eden kulüp Mayıs ayında düze çıktı? Koskoca belediye başkanı, yine Fenerbahçe, yine ahlaksızlık, yine başaramayacaklar diyor. Nereden aklına geldiyse, bu nasıl saygısızlık? Ahmet Ağaoğlu’na soruyorum, kaç devlet kurumu stadınızda loca aldı, ne kadara aldı, ne paralar verdi? Bir adım daha öteye gidiyorum. Trabzonsporlu olmayan ama bir şekilde devlet ile iş yaptığı için loca alan iş adamları var mı? Çıkıp adil rekabet vs. konuşmasın" ifadesini kullanmıştı.









