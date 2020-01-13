Trabzonspor Fenerbahçe arasında Berat Albayrak polemiği

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaptığı basın toplantısında Trabzonspor'un sırtını devlete dayadığını iddia edip 'Damat Berat Albayrak'ın Trabzonspor'a nasıl yardımcı olduğu konusunda iddialarda bulundu. AKP'nin Trabzonspor'a destek olduğunu iddia eden Koç 'Berat Albayrak, Trabzonspor'a nasıl yardımcı oldu ki şubat ayında iflas eden kulüp Mayıs ayında düze çıktı? Koskoca belediye başkanı, yine Fenerbahçe, yine ahlaksızlık, yine başaramayacaklar diyor. Nereden aklına geldiyse, bu nasıl saygısızlık? Ahmet Ağaoğlu’na soruyorum, kaç devlet kurumu stadınızda loca aldı, ne kadara aldı, ne paralar verdi? Bir adım daha öteye gidiyorum. Trabzonsporlu olmayan ama bir şekilde devlet ile iş yaptığı için loca alan iş adamları var mı? Çıkıp adil rekabet vs. konuşmasın" ifadesini kullanmıştı.
Trabzonspor cephesinden önce Başkan Ahmet Ağaoğlu sonra da kulübün internet sitesinde saat 14.61'de bir açıklama yayınlandı
Spor çalıştayında konuşan Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor bir oyuncu transfer ettiği zaman, menajerine ödenecek tutar kuruşuna kadar KAP'a açıklanır. Bugün 14:61'de yazılı açıklama yapacağız. Yazılı bir açıklamayla bunu ellerine vereceğiz, bir de öyle okusunlar. dedi.
Ardından Trabzonspor internet sitesinden bir açıklama yaptı
"Halkımız uzun yıllardır bu ve benzeri durumlar karşısında 'Aziz Nesinlik olay' ifadesini kullanıyor. İşte Trabzonspor'un bugünlerde içine çekilmeye çalışıldığı hadiseler de ibretlik bir Aziz Nesin hikayesidir" denilen açıklamada, "'Trabzonspor için kurgulanmış model' sözleri ile yaratılmak istenen algı, kuralları kendi hesap ve çıkarlarına uygun düzenlemeye alışmış şahısların, üstünlük kurmaya çalıştığı ve artık iflas eden bir düzen karşısındaki çaresizliklerinin dışavurumudur" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada şöyle denildi:
UEFA ve CAS kararlarıyla şike yaptıkları için üç yıl surette Avrupa kupalarından men cezası ile cezalandırılmış bir kulübün başkanının hala, şikenin sahaya yansımadığı yönündeki gülünç iddiasını sürdürüyor olması yahut sportif ve adli yargı arasındaki ayrımı manipüle ederek toplumu yanlış yönlendirme gayreti içerisinde olması, Türk futbolunda Aziz Nesinlik hikayelerin henüz tükenmediğini göstermektedir. Ancak komedya bitmemiş olsa dahi düzen artık değişmiştir! Bugün, gücünü yalnızca ekonomik üstünlüğünden alanların, tıpkı Nesin'in Gol Kralı romanındaki gibi sahip olduğu zenginlikle futbolcu dahi olabileceğini sanan Sait Hopsait'ler devrinin sonuna gelinmiştir. "3 Temmuz Ruhu" başlıklı bir kampanya ile bugün sahte dış mihraklar yaratarak kendi camiasını konsolide etmeye çalışanların lehine işleyen düzen de iflas etmiştir. Türkiye’de artık güçlünün hukuku değil hukukun gücü vardır!