Trabzonspor-Fenerbahçe maçını sürpriz isim yönetecek!

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek... TFF dev maçın hakemini açıkladı. Pazar günü oynanacak olan karşılaşmayı 26 yaşındaki Oğuzhan Çakır yönetecek.





Oğuzhan Çakır, hakemlik kariyerine 2017 yılında başlamış olup, 2024 yılında Süper Lig'de maç yönetmeye başlamıştır. 25 yaşında Süper Lig'de maç yöneten en genç hakem olarak tarihe geçmiştir. Kariyerinde dördüncü hakem ve yardımcı hakem olarak da çeşitli görevlerde bulunmuştur. Oğuzhan Çakır, kariyerinde hızla yükselmiş ve Süper Lig'deki performansıyla dikkat çekmiştir. İlk Süper Lig maçı Pendikspor - Antalyaspor karşılaşmasıdır.





Dev maçın hakeminin açıklanmasından sonra taraftarlar Oğuzhan Çakır’ın kim olduğunu merak ediyor… Oğuzhan Çakır, 1 Ocak 1998 tarihinde Balıkesir'de doğmuştur. Altıeylül Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi'nde yüzme antrenörü olarak görev yapmaktadır. Hakemlik kariyerine 2017 yılında başlamıştır.Çakır, son olarak geçtiğimiz hafta Göztepe’nin Trabzonspor’u 2-1 yendiği maçta dördüncü hakemdi.