Trabzonspor, Fenerbahçe'yi eli boş gönderiyor

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği karşılaşmayı Trabzonspor Sörloth ve Novak'ın golleriyle 2-1 kazandı.





Fenerbahçe'nin tek golünü ise Max Kruse kaydetti.







Trabzonspor bu sonuçla bir maç eksiğiyle 38 puana yükselirken, Fenerbahçe ise 37 puanda kaldı. Öte yandan maçın son dakikalarında Luiz Gustavo kırmızı kart gördü.





Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı.





İşte ilk 11'ler:





Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Sosa, Obi Mikel, Ndiaye, Yusuf Sarı, Sturridge, Sörloth.





Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Jailson, Serdar Aziz, Dirar, Luiz Gustavo, Ozan, Garry Rodrigues, Tolga Ciğerci, Max Kruse, Vedat Muriqi.





TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MÜSABAKASININ ÖNEMLİ ANLARI:





2. dakikada Max Kruse'nin attığı golle, Fenerbahçe 1-0 öne geçti.





7. dakikada evsahibi ekipten Badou Ndiaye karşılaşmadaki ilk sarı kartı gördü.





10. dakikada Luiz Gustavo'nun ortasını Trabzonspor savunması uzaklaştırdı.





14. dakika geride kalırken, Fenerbahçe 1-0 üstünlüğünü sürdürüyor.





16. dakikada Trabzonspor'da Ekuban'ın pasıyla topla buluşan Sörloth ile 1-1 eşitliği yakaladı.





TRABZONSPOR 32. DAKİKADA ÖNE GEÇTİ







19. dakikada Dirar'ın ortasını, Trabzonspor savunması uzaklaştırdı.





27. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Sörloth'un ortasında topla buluşan Ekuban kötü bir vuruşla topu auta gönderdi.





32. dakikada sol kanattan yapılan ortada Campi topu altıpasa gönderdi, Novak'ın kafa vuruşu ile Trabzonspor 2-1 öne geçti.





39. dakikada Kruse'nin köşe vuruşunda, top kaleci Uğurcan'da kaldı.







42. dakikada Pereira'nın sağ kanattan yaptığı ortada topla buluşan Sörloth'un kafa vuruşu direkten dışarı çıktı.





43. dakikada Vedat Muriqi'nin ceza alanı içinde vuruşunu kaleci Uğurcan kornere çeldi. Köşe vuruşundan sonuç gelmedi.





İlk yarı Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.





BORDO-MAVİLİ TAKIMDA SORLOTH SARI KART GÖRDÜ





Trabzonspor ve Fenerbahçe arasındaki karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.





Trabzonspor ikici yarıya Yusuf Sarı'nın yerine yeni transferi Guilherme ile başladı





48. dakikada Trabzonspor'da Sörloth sarı kart gördü.





53. dakikada Novak'ın vuruşunu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.





54. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Ozan Tufan'ın kafa vuruşu auta çıktı.





63. dakikada Tolga Ciğerci yerine Emre Bezöloğlu, Dirar'ın yerine de Deniz Türüç oyuna girdi.





65. dakikada Ozan Tufan'ın ceza alanı dışından şutu kornere çıktı. Trabzonspor savunması topu uzaklaştırdı,





66. dakikada Trabzonspor atağını kesen Dirar, Fenerbahçe'de sarı kart gören ilk isim oldu.





67. dakikada Ekuban yerini Sturridge'a bıraktı.





GÜLEN TARAF 2-1'LİK GALİBİYETLE TRABZONSPOR OLDU





72. dakikada Kruse ceza alanı içinde topla buluştu ancak zayıf vuruşu bordo-mavili savunmadan geri döndü.





73. dakikada Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sarı kart gördü.





75. dakikada Vedat Muriqi'nin kafa vuruşu Uğurcan'da kaldı.





76. dakikada Fenerbahçe'de Garry Rodrigues'in yerine Ferdi Kadıoğlu oyuna girdi.





78. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza alanı dışından vuruşu auta çıktı.





82. dakikada Ndiaye yerini Doğan Erdoğan'a bıraktı.





84. dakikada Ferdi Kadıoğlu sarı kart gördü.





87. dakikada Trabzonspor'da sarı kart gören oyuncu Sosa oldu.





89. dakikada Sörloth'un kafa vuruşu kaleci Altay'da kaldı.





90+5'te Luiz Gustavo kırmızı kart gördü.





Karşılaşma 2-1 Trabzonspor üstünlüğü ile sona erdi.