Trabzonspor - Gaziantep FK maçında 3 gol vardı

Spor Toto Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede Trabzonspor, Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ederek liderliğini perçinlemiş oldu.





Maçta ilk gol sesi dakikalar 16 gösterdiğinde geldi. Sağ kanattan taç çizgisine yakın bölgeden kullanılan serbest vuruşta Abdülkadir Ömür sol ayağının içiyle vuruşunu yaptı, direkt olarak kaleye giden top kaleci Günay'ın üzerinden sol köşeden ağlarla buluştu. Trabzonspor 1-0 öne geçti.





İlk yarının bitmesine sadece 3 dakika kale bu sefer sahnede Djaniny vardı. Nwakaeme'nin sol kanattan ceza sahası yayı üzerine uzun gönderdiği topu o bölgede kontrol eden Djaniny, sol çaprazdan ceza alanına girip sol ayağının içiyle vuruşunu yaptı ve top uzak köşeden ağlarla buluştu. Fark böylece ikiye çıktı.





İlk yarının böyle tamamlanması beklenirken; sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Djaniny, topu sol taraftaki Cornelius'a aktardı, Cornelius da sol ayağının içiyle vuruşunu yaparak sağ köşeden topu ağlara gönderdi. Böylece devreye 3-0'lık Trabzonspor üstünlüğü ile gidildi.





İkinci devre skorun lehine olmasına rağmen durmayan Trabzonspor yine gol fırsatları bulsa da maç 3-0 skorla tamamlandı. Bu maçın ardında Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 25 maça çıkarttı.





Kazandığı puanların ardından Trabzonspor 33 puanla liderliğini sürdürürken, Gaziantep FK 15 puanla 14.sırada kaldı.





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