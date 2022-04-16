Trabzonspor ile Karagümrük maçında 2 gol vardı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında lider Trabzonspor ile Vavacars Fatih Karagümrük, Trabzon'da karşı karşıya geldi.
İlk yarının uzatma dakikalarında Biglia, İstanbul ekibini öne geçiren golü kaydetti: 0-1
İlk devre bu skorla tamamlanırken Trabzonspor'un beraberlik golü ise 58. dakikada Vitor Hugo'dan geldi.
Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla Trabzonspor puanını 73'e çıkartarak liderliğini sürdürürken, Vavacars Fatih Karagümrük ise 47 puana yükseldi.
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