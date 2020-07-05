Trabzonspor İstanbul'da Galatasaray'ı 3-1'lik skorla devirdi

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek lider Başakşehir'i takibini sürdürdü.
Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 41. dakikada penaltıdan Sosa, 70. dakikada Novak ve 90+5. dakikada Sörloth kaydetti. Galatasaray'ın tek sayısı 90+3. dakikada penaltıdan Seri'den geldi.
Galatasaray, Feghouli'nin 32. dakikada gördüğü kırmızı kart sebebiyle karşılaşmanın 3'te 2'lik bölümünü 10 kişi oynadı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 61'e yükselterek lider Başakşehir'i 2 puan geriden takibini sürdürdü. Galatasaray ise 52 puanda, maç fazlasıyla Beşiktaş'ın 2 puan önünde 4. sırada kaldı. Beşiktaş'ın yarın Kayserispor deplasmanında galip gelmesi durumunda Galatasaray haftayı 5. sırada tamamlayacak.
Trabzonspor ligde gelecek hafta sahasında Antalyaspor'la karşılaşacak, Galatasaray ise Alanyaspor'un konuğu olacak.
PUAN DURUMU
???????