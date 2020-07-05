Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor İstanbul'da Galatasaray'ı 3-1'lik skorla devirdi /05 Temmuz 2020 23:23

Trabzonspor İstanbul'da Galatasaray'ı 3-1'lik skorla devirdi

Spot Toto Süper Lig'de zirve mücadelesi veren iki ekipten Galatasaray ile Trabzonspor'un karşılaştığı mücadelede sahadan galip ayrılan taraf 3-1'lik skorla Trabzonspor oldu.

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Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek lider Başakşehir'i takibini sürdürdü.

Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 41. dakikada penaltıdan Sosa, 70. dakikada Novak ve 90+5. dakikada Sörloth kaydetti. Galatasaray'ın tek sayısı 90+3. dakikada penaltıdan Seri'den geldi.

Galatasaray, Feghouli'nin 32. dakikada gördüğü kırmızı kart sebebiyle karşılaşmanın 3'te 2'lik bölümünü 10 kişi oynadı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 61'e yükselterek lider Başakşehir'i 2 puan geriden takibini sürdürdü. Galatasaray ise 52 puanda, maç fazlasıyla Beşiktaş'ın 2 puan önünde 4. sırada kaldı. Beşiktaş'ın yarın Kayserispor deplasmanında galip gelmesi durumunda Galatasaray haftayı 5. sırada tamamlayacak.

Trabzonspor ligde gelecek hafta sahasında Antalyaspor'la karşılaşacak, Galatasaray ise Alanyaspor'un konuğu olacak.

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