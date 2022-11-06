Trabzonspor, Konyaspor karşısında avantajı kullanamadı:

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki mücadele 2-2’lik beraberlikle sona erdi. Bordo-mavililer yenilmezliğini 6 haftaya çıkarırken, yeşil-beyazlıların galibiyet hasreti 5 maça çıktı.





Trabzonspor 14’te Bakasetas, 27’de Trezeguet’nin penaltılardan attığı gollerle 2-0 öne geçti. 45+8’de çok şık bir gol atan Diouf, 54’te ise skoru 2-2 yaptı. Konyaspor’un beraberlik golü 4 dakika boyunca VAR’da kontrol edildi. Konuk ekipte Ikpeazu 82’de takımını 10 kişi bıraktı. 87’de Trabzonspor’un 3. penaltı atışı için sevinci VAR’da elle kontrol kararı verilince yarıda kaldı.





Trabzonspor’da Trezeguet ve Bakasetas gördükleri sarı kartlarla gelecek hafta cezalı duruma düştü.





İlk yarıda 8, ikinci yarıda ise 11 dakika uzatmanın verildiği ve 109 dakika oynanan karşılaşmanın ardından Trabzonspor 12 maçla 22 puana, Konyaspor ise 13 maçla 21 puana yükseldi.





Dünya Kupası nedeniyle verilecek ara öncesi son haftada Trabzonspor, Ankaragücü deplasmanına gidecek. Konyaspor da Kayserispor’a konuk olacak.