Samanyolu Haber /Gündem / Trabzonspor, Konyaspor karşısında avantajı kullanamadı: /06 Kasım 2022 22:41

Trabzonspor, Konyaspor karşısında avantajı kullanamadı:

Trabzon'da toplam 109 dakika oynanan karşılaşmada Trabzonspor ile Konyaspor sahadan birer puanla ayrıldı. Bordo-mavililer gollerini penaltıdan atarken, konuk ekip 2 farkı kapatıp maçı 10 kişi tamamladı.

SHABER3.COM

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki mücadele 2-2’lik beraberlikle sona erdi. Bordo-mavililer yenilmezliğini 6 haftaya çıkarırken, yeşil-beyazlıların galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Trabzonspor 14’te Bakasetas, 27’de Trezeguet’nin penaltılardan attığı gollerle 2-0 öne geçti. 45+8’de çok şık bir gol atan Diouf, 54’te ise skoru 2-2 yaptı. Konyaspor’un beraberlik golü 4 dakika boyunca VAR’da kontrol edildi. Konuk ekipte Ikpeazu 82’de takımını 10 kişi bıraktı. 87’de Trabzonspor’un 3. penaltı atışı için sevinci VAR’da elle kontrol kararı verilince yarıda kaldı.

Trabzonspor’da Trezeguet ve Bakasetas gördükleri sarı kartlarla gelecek hafta cezalı duruma düştü.

İlk yarıda 8, ikinci yarıda ise 11 dakika uzatmanın verildiği ve 109 dakika oynanan karşılaşmanın ardından Trabzonspor 12 maçla 22 puana, Konyaspor ise 13 maçla 21 puana yükseldi.

Dünya Kupası nedeniyle verilecek ara öncesi son haftada Trabzonspor, Ankaragücü deplasmanına gidecek. Konyaspor da Kayserispor’a konuk olacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trabzonspor, Konyaspor karşısında avantajı kullanamadı: Sonraki Haber >>

Polis, Sarıyer’deki lüks villanın bahçesinde Sırp mafya liderinin cesedini arıyor

Polis, Sarıyer’deki lüks villanın bahçesinde Sırp mafya liderinin cesedini arıyor

44. Avrasya maratonu koşuldu

44. Avrasya maratonu koşuldu

[ Harun Tokak ] Ezan

[ Harun Tokak ] Ezan

Süleyman Soylu'nun suçlular albümü

Süleyman Soylu'nun suçlular albümü

K-Pop konserinde facianın eşiğinden dönüldü

K-Pop konserinde facianın eşiğinden dönüldü

Her şey kamera kaydında: Düşük puan alan adaya mülakatta sufle verdiler

Her şey kamera kaydında: Düşük puan alan adaya mülakatta sufle verdiler

Dumur eden sokak röportajı: 7 bin lira maaşla 29 milyonluk ev almış

Dumur eden sokak röportajı: 7 bin lira maaşla 29 milyonluk ev almış

'TOGG fabrikası' palavrasını ortaya çıkaran isimden yeni paylaşım

'TOGG fabrikası' palavrasını ortaya çıkaran isimden yeni paylaşım

İzmir'de korkutan deprem, caminin minaresi yıkıldı

İzmir'de korkutan deprem, caminin minaresi yıkıldı

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han silahlı saldırıda yaralandı

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han silahlı saldırıda yaralandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:50:33