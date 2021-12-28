Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor kupada da dolu dizgin /28 Aralık 2021 23:41

Trabzonspor kupada da dolu dizgin

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Beypiliç Boluspor 1-0'lık skorla yenenTrabzonspor, bir ust tura yükseldi.

SHABER3.COM

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Trabzonspor, Beypiliç Boluspor ile karşılaştı.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 48. dakikada Fode Koita kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 5. tura yazdırdı. Beypiliç Boluspor ise turnuvaya veda etti.

Trabzonspor'un sezon başında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Fode Koita, bu sezon bordo - mavili formayla resmi maçlar ilk golünü attı.
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