Trabzonspor kupada Fenerbahçe'yi devirdi

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Bordo-mavilililerin gollerini Sörloth ve Novak kaydederken, Fenerbahçe'nin tek golü Muriqi'ten geldi.





İlk yarısı kısır geçen maçın ikinci yarısında tempo yükseldi.





Bordo mavili ekibin golcüsü Alexander Sörloth, müsabakanın 46. dakikasında sahne aldı. Fenerbahçe savunmasındaki koordinasyon eksikliğini iyi değerlendiren Norveçli yıldız kaptığı topu ceza sahasına kadar sürdü ve şık bir plase ile Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren golü attı. Böylelikle Sörloth bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 36. resmi maçta 25 gole ulaşmış oldu.





66. dakikada Ekuban'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği topu sol bek Filip Novak tamamladı ve bordo mavili ekip 2-0 öne geçti.





Fenerbahçe pes etmedi ve 82. dakikada Mehmet Ekici'nin ortasında Vedat Muriqi'in kafa golüyle skoru 2-1'e getirdi. Fakat kalan bölümlerde başka gol olmadı ve Trabzonspor müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.





Falette ve Ndiaye devam edemedi

Hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor bu maçta sakatlıklar yaşadı.





Ev sahibinde Badou Ndiaye 39. dakikada, konuk ekipte ise Simon Falette 10. dakikada sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldılar.





İki ekip arasındaki rövanş karşılaşması 21 Nisan'da Ülker Stadı'nda oynanacak.