Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor liderliği Alanya'da bıraktı: İşte son puan durumu /22 Haziran 2020 23:31

Trabzonspor liderliği Alanya'da bıraktı: İşte son puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de 28. haftaya lider giren Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 2 puan bırakarak liderlik koltuğundan indi.

SHABER3.COM

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldı.

Henüz 7. dakikada Abdülkadir Ömür'ün golüyle öne geçen bordo mavililer, ilk yarının uzatma anlarında Papiss Cisse'nin golüne engel olamayınca devreye 1-1'lik eşitlikle girdi.

51. dakikada Filip Novak'ın golüyle yeniden geriye düşen Aytemiz alanyaspor, 90+5'te Bakasetas'ın golüyle beraberliği yakaladı.

Trabzonspor'da 79. dakikada Majid Hosseini, Alanyaspor'da 82. dakikada Nskala'nın kırmızı kart görmesiyle iki takım da maçı 10 kişiyle tamamladı.

Bu sonuçla 57 puana süsleyen Trabzonspor liderliği Başakaşehir'e kaptırarak haftayı 2. sırada kapattı. Aytemiz Alanyapsor ise 44 puanla 6. sırada yer aldı.

PUAN DURUMU

???????
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trabzonspor liderliği Alanya'da bıraktı: İşte son puan... Sonraki Haber >>

Baro başkanlarına Ankara yasak!

Baro başkanlarına Ankara yasak!

Doktorlar televizyonda YKS'yi tartıştı(!): Böyle fasülyeden konuşuyorsunuz, gerizekalılar!

Doktorlar televizyonda YKS'yi tartıştı(!): Böyle fasülyeden konuşuyorsunuz, gerizekalılar!

Almanya'da başörtüsü yüzünden işe alınmayan Mirjam olanları anlattı (Almanca)

Almanya'da başörtüsü yüzünden işe alınmayan Mirjam olanları anlattı (Almanca)

KHK’lı Nazan Bozkurt: Ev hapsini kabul etmiyorum!

KHK’lı Nazan Bozkurt: Ev hapsini kabul etmiyorum!

"Askeri okul sınavına giren 400 kişiye virüs bulaştı, ne yaptığınızın farkında mısınız?"

Hedef gösterilen Saygı Öztürk, Soylu'nun tutuklattığı gazeteciyi hatırlattı... Gözyaşlarını tutamadı

Hedef gösterilen Saygı Öztürk, Soylu'nun tutuklattığı gazeteciyi hatırlattı... Gözyaşlarını tutamadı

Türkiye protestosu sırasında Başbakan kaza yaptı

Türkiye protestosu sırasında Başbakan kaza yaptı

İnsanlar 'Artık yemek alınır' diye feryat ediyor!

İnsanlar 'Artık yemek alınır' diye feryat ediyor!

Kuzey Kore iletişim ofisini havaya uçurdu

Kuzey Kore iletişim ofisini havaya uçurdu

KHK'lı Bozkurt: Gözaltındaki anne bir aylık bebeğinin sütünü dökemedi

KHK'lı Bozkurt: Gözaltındaki anne bir aylık bebeğinin sütünü dökemedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:42:51