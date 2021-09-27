Trabzonspor liderlik fırsatını yine kaçırdı

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.





36. dakikada Famara Diedhiou ile Alanyaspor 1-0 öne geçti. Trabzonspor, 42. dakikada Andreas Cornelius'un golüyle skoru eşitledi.





Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, 27 ve 75. dakikalarda gördüğü iki sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı.





Alanyaspor'u konuk ettiği 6. maçın 5'inde de kazanamayan Trabzonspor, 15 puana yükseldi. ancak liderlik koltuğunu bıraktı. Aytemiz Alanyaspor ise Bülent Korkmaz dönemindeki namağlup serisini devam ettirerek 13 puana yükseldi.





Trabzonspor, gelecek hafta Kayserispor'a konuk olacak. Aytemiz Alanyaspor ise Konyaspor deplasmanına gidecek.





Karşılaşmadan dakikalar | Trabzonspor 1-1 Alanyaspor





90+5' Sağ kanattan kullanılan kornerde Hamsik ortayı yaptı, ceza sahası içinde Edgar Ie kafayı vurdu kaleci Serkan topu çizgiden çıkardı.





89' Sağ kanattan kullanılan kornede Hamsik ortaladı, ceza sahası içinde Edgar Ie kafayı vurdu kaleci Serkan topu kornere çeldi.





88' Peres ceza sahası içi sağ çaprazından topu içeriye çevirdi, savunmadan seken top kornere gitti.





82' Davidson topu soldan içeriye çevirdi, kale sahasında Emre Akbaba vuruşunu yaptı top üstten auta gitti.





74' KIRMIZI KART | Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, yaptığı faul nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.





73' Gervinho sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı vuruşunu yaptı kaleci Serkan topu çıkardı.





64' Nwakaeme ceza sahası dışı sol çaprazından kaleye vurdu top savunmadan döndü.





63' Nwakaeme ceza sahası içi sol çaprazından topu içeriye çevirdi, Hamsik vuruşunu yaptı top üstten auta gitti.





53' Djaniny ceza sahası dışı sol çaprazından kaleye vurdu, top üstten auta gitti.





52' Emre Akbaba ceza sahası içi sol çaprazından topu içeriye çevirdi, ön direkte Efecan topa dokundu meşin yuvarlak yandan auta gitti.





45' Davidson ceza sahası dışı sol çaprazından kaleye vurdu, Uğurcan topu kornere çeldi.





41' GOL | Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Bakasetas ortayı yaptı, ceza sahası içinde Cornelius kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-1.





35' GOL | Davidson'un pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Diedhiou, vuruşunu yaptı ve ağları havalandırdı: 0-1.





32' Emre Akbaba ceza sahası içi sol çaprazından şutunu çekti kaleci Uğurcan gole izin vermedi.





24' Trabzonspor kendi yarı alanında top çeviriyor.





9' Sağ kanattan kullanılan kornerde Bakasetas ortayı yaptı, seken topa arka direkte Djaniny vurdu, savunmaya çarpan top uzaklaştı.





8' Cornelius sağ çaprazdan sert vurdu, kaleci Serkan topu kornere çeldi.





4' Ceza sahası içi sağ çaprazından Djaniny vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.





2' Emre Akbaba ceza sahası içi sağ çaprazından topu içeriye çıkardı, Umut vuruşunu yaptı top yandan auta gitti.





1' Karşılaşma maçın hakemi Halis Özkahya'nın işareti ile başladı.