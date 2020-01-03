Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor Ndiaye'yi KAP'a bildirdi /03 Ocak 2020 21:20

Trabzonspor Ndiaye'yi KAP'a bildirdi

Bordo mavililer KAP'a bildirdi: Stoke City forması giyen Badou Ndiaye Trabzonspor'da.Trabzonspor, Badou Ndiaye transferi için görüşmelerin başladığını KAP’a bildirdi.

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Bordo mavili takım tarafından KAP’a yapılan açıklamada, “İngiltere’nin Stoke City kulübünün profesyonel oyuncusu Papa Alioune Ndiaye’nin, sezon sonuna kadar kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

FORMAYLA FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞTI

Senegalli futbolcu, yeni yıla girerken Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzonspor forması giydiği fotoğrafına yer vermiş ve “Yeni yıl sürprizi” ifadesini kullanmıştı. Türkiye kariyerinde Osmanlıspor ve Galatasaray’da forma giyen orta saha oyuncusu, daha sonra İngiliz takımı Stoke City’ye transfer olmuştu. Badou Ndiaye’nin 4 Ocak’ta bordo-mavili takımın Antalya’da başlayacak kampına katılacağı ifade ediliyor. 

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