Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında 11'ler açıklandı /07 Ocak 2022 19:40

Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında 11'ler açıklandı

Lider Trabzonspor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un karşı karşıya geleceği mücadeledeki 11'lerin belli olduğu açıklandı.

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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Heyecan dolu mücadelede Fırat Aydınus düdük çalacak. Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Samet Çiçek üstlenecek.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre işte 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, İsmail, Hüseyin, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Nwakaeme, Cornelius

ÖK Yeni Malatyaspor: Ertaç, Philip, Mustafa, Aabid, Mallan, Sadık, Semih, Mounir, Karim, Jospin, Kubilay
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