Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında 11'ler açıklandı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.
Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Heyecan dolu mücadelede Fırat Aydınus düdük çalacak. Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Samet Çiçek üstlenecek.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre işte 11'ler:
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, İsmail, Hüseyin, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Nwakaeme, Cornelius
ÖK Yeni Malatyaspor: Ertaç, Philip, Mustafa, Aabid, Mallan, Sadık, Semih, Mounir, Karim, Jospin, Kubilay