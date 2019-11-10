Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor penaltıdan gelen golle güldü /10 Kasım 2019 19:25

Trabzonspor penaltıdan gelen golle güldü

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor'u evinde ağırladı. Bordo-Mavili ekibe galibiyeti getiren golü 67. dakikada penaltıdan Majid Hosseini kaydetti.

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Süper Lig 11. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. 

Sahadan galip ayrılan taraf 1-0'lık skorla Trabzonspor oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 67. dakikada penaltıdan Majid Hosseini kaydetti.

TRABZONSPOR PUANINI 19'A YÜKSELTTİ

Alınan bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 19'a yükseltti ve zirveye iki puan daha yaklaştı. Alanyaspor ise 19 puanda kaldı ve zirve yarışında ağır bir yara aldı.

Trabzonspor'da 25. dakikada Abdülkadir Parmak, Alanyaspor'da ise Junior Fernandes gördükleri kırmızı kartlarla takımlarını 10'ar kişi bıraktı.

Ev sahibi ekipte Majid Hosseini, 84. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

STADYUM: Medical Park

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Ekrem Kan, Serkan Ok

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Hosseini, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 88 Doğan Erdoğan), Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı (Dk. 78 Ahmet Canbaz), Nwakaeme, Sörloth (Dk. 90 2 Serkan Asan)

ALANYASPOR: Marafona, Onur Bulut (Dk. 77 Bammou), Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun Gülselam (Dk. 58 Djalma Campos), Siopis (Dk. 89 Salih Uçan), Bakasetas, Efecan Karaca, Fernandes, Cisse

GOL: Dk. 67 Hosseini (Penaltıdan) (Trabzonspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 25 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dk. 81 Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 31 Pereira, Dk. 82 Uğurcan Çakır, Dk. 90 3 Nwakaeme, Dk. 90 7 Hosseini (Trabzonspor), Dk. 50 N'Sakala, Dk. 82 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)
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