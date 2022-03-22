Trabzonspor şampiyonluğa çok yaklaştı





Trabzonspor, uzun yıllardır hasret kaldığı şampiyonluğa çok yaklaştı. Karadeniz ekibi bunda sonra çıkacağı 3 maçını kazanırsa mutlu sona erken ulaşmış olacak. Hatta bunu başarabilirse Süper Lig tarihine geçebilecek.









Şuan lider olarak Süper Lig’de mücadele eden Trabzonspor, üç maç kazanması halinde şampiyonluğa ulaşmış olacak. Trabzonspor, 70 puanla zirvede yer aldığı Süper Lig’de önündeki 3 maçı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Şuan ikinci sıradaki Konyaspor’un 15 puan önünde yer alan Bordo-Mavililer için önümüzdeki haftalar büyük bir heyecana sahne olacak.









Fırtına, 3 Nisan’da konuk edeceği Beşiktaş’ı, 8 Nisan’da deplasmanda Gaziantep FK’yi ve 15 Nisan’da ağırlayacağı Karagümrük’ü mağlup ederse eğer, puan durumunda gerisindeki rakipleri kazansa dahi sezonun bitimine 5 hafta kala şampiyon olacak. Karadeniz ekibi, bu başarıya ulaşırsa rekor kırarak Süper Lig tarihinde en erken şampiyonluğa ulaşan takım unvanını ele geçirecek.



