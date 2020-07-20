Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor şampiyonluğu kaçırdı, görevden ayrıldı /20 Temmuz 2020 22:13

Trabzonspor şampiyonluğu kaçırdı, görevden ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'in bitimine bir hafta kala şampiyonluğu Medipol Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldığı belirtildi.

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Trabzonspor, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Bordo-mavilileri ligde Kayserispor ve kupa finalindeki Alanyaspor maçına yardımcı antrenör Eddie Newton yönetiminde çıkacak.

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi. Ünal Karaman'ın ardından bordo-mavili takımda göreve gelen Hüseyin Çimşir ile yönetim, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Trabzonspor'un ligde kalan Kayserispor ve Türkiye Kupası'nda çıkacağı Alanyaspor final maçında takımın başında yardımcı antrenör Eddie Newton'un olacağı öğrenildi.

Hüseyin Çimşir

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