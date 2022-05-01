Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etti /01 Mayıs 2022 00:47

Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etti

Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 2021-2022 futbol sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyon oldu.

SHABER3.COM

Trabzonspor'un Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması 2-2 berabere devam ederken uzatma dakikalarında hakemin bir pozisyonda çaldığı düdüğü maçın bitişi olarak anlayan taraftarlar sahaya girdi. Uyarı anonsları ve güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile taraftarların tribüne dönmesi üzerine karşılaşma kaldığı yerden devam etti. Uzatma dakikalarında skor değişmeyince rakibinden 1 puan alan bordo-mavililer, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte taraftarlar yeniden sahaya girdi. Bu sırada hakem ve futbolcular sahada zor anlar yaşadı. Taraftarlar teknik heyet ve futbolcuklarla birlikte sahada horonla kutlama yaptı.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Medical Park Stadyumu'nda hakemin bitiş düdüğü ile birlikte fenalaşan 2 kişiye sağlık görevlileri müdahale etti. 2 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Stadyumda anonslar yapılarak fenalaşanlara sağlık ekiplerinin müdahale edebilmesi için taraftarların protokol tirbünü önünde alan açması istendi.

AVCI İLE 535 GÜNDE ŞAMPİYONLUĞA

Trabzonspor’da 10 Kasım 2021'de göreve başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, 535 günde bordo-mavililerin şampiyonluk hasretini sonlandırdı. Trabzonspor, Avcı yönetiminde 67 karşılaşmada 40 galibiyet, 22 beraberlik sadece 5 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer bu süreçte Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Trabzonspor A takım kadrosundaki 35 oyuncudan 23’ü hayatının ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşadı.

AĞAOĞLU'NUN ÜÇÜNCÜ KUPASI

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, üçüncü döneminde üçüncü kupasını kazandı. 4 yıldır bordo-mavili camiaya başkanlık yapan Ağaoğlu, bu süreçte müzesine Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı götürmüştü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etti Sonraki Haber >>

ATV'nin otogardaki yoğunluk haberinin arka planını vatandaş deşifre etti

ATV'nin otogardaki yoğunluk haberinin arka planını vatandaş deşifre etti

Rusya, “uçan mayınını” Ukrayna’da kullanıyor

Rusya, “uçan mayınını” Ukrayna’da kullanıyor

Mikrofon açık kaldı AKP içerisindeki kavga ortaya çıktı

Mikrofon açık kaldı AKP içerisindeki kavga ortaya çıktı

İsrail'deki havalimanında bomba paniği

İsrail'deki havalimanında bomba paniği

Bir ilk: Sürücüsüz ilerleyen metrobüs kazaya sebep oldu

Bir ilk: Sürücüsüz ilerleyen metrobüs kazaya sebep oldu

Barolar Birliği Başkanı Sağkan’dan KHK çıkışı

Barolar Birliği Başkanı Sağkan’dan KHK çıkışı

Danıştay önünde çirkin görüntüler

Danıştay önünde çirkin görüntüler

Almanya Ukrayna'ya Gepard tankları gönderiyor

Almanya Ukrayna'ya Gepard tankları gönderiyor

“Dış güçleri getirsen daha kötüsünü yapamaz ”

“Dış güçleri getirsen daha kötüsünü yapamaz ”

‘Müjdesi’ alkışlanmayan Bakan Nebati fena bozuldu

‘Müjdesi’ alkışlanmayan Bakan Nebati fena bozuldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:00:29