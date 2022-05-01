Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etti

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Medical Park Stadyumu'nda hakemin bitiş düdüğü ile birlikte fenalaşan 2 kişiye sağlık görevlileri müdahale etti. 2 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Stadyumda anonslar yapılarak fenalaşanlara sağlık ekiplerinin müdahale edebilmesi için taraftarların protokol tirbünü önünde alan açması istendi.
AVCI İLE 535 GÜNDE ŞAMPİYONLUĞA
Trabzonspor’da 10 Kasım 2021'de göreve başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, 535 günde bordo-mavililerin şampiyonluk hasretini sonlandırdı. Trabzonspor, Avcı yönetiminde 67 karşılaşmada 40 galibiyet, 22 beraberlik sadece 5 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer bu süreçte Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Trabzonspor A takım kadrosundaki 35 oyuncudan 23’ü hayatının ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşadı.
AĞAOĞLU'NUN ÜÇÜNCÜ KUPASI
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, üçüncü döneminde üçüncü kupasını kazandı. 4 yıldır bordo-mavili camiaya başkanlık yapan Ağaoğlu, bu süreçte müzesine Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı götürmüştü.