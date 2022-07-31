Trabzonspor sezona kupayla başladı

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Sivasspor, Süper Kupa için kozlarını paylaştı. Maçta galip gelen taraf Trabzonspor oldu.





Geçtiğimiz sezon lig şampiyonluğuna ulaşan Bordo-Mavililer, Yiğidolar'ı 4-0 mağlup ederek kupanın sahibi olmayı başardı. Daha önce 2009-2010 ve 2019- 2020 sezonlarının Süper Kupası’nı kazanan Fırtına, 3. kez bu kupayı müzesine götürdü.







Daha önce 2009-2010 ve 2019- 2020 sezonlarının Süper Kupası’nı kazanan Fırtına, 3. kez bu kupayı müzesine götürdü. Bordo-Mavililer'e galibiyeti getiren golleri 37, 51. dakikalarda Andreas Cornelius, 64. dakikada Larsen ve 74. dakikada Bakasetas(P) kaydetti.

