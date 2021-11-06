Trabzonspor, son dakikada güldü

Karşılaşmada golleri Abdülkadir Ömür, Cornelius ve Cyle Larin kaydetti.
Trabzonspor'a 90+6'da galibiyeti getiren golün ardından Beşiktaşlı futbolcular, hakem Erkan Özdamar'a itiraz etti. VAR'da inceleme yapıldı, gol geçerli sayıldı.
Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Bakasetas, 30. dakikada geçirdiği sakatlık yüzünden oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Karşılaşmadan önce ve karşılaşma sırasında siyah-beyazlı taraftarlar, geçmiş sezonlarda Beşiktaş'ı da çalıştıran Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı aleyhine tezahüratta bulundu
20 Kasım'da Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor deplasmanına gidecek. Trabzonspor ise evinde 22 Kasım'da Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak.