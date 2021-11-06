Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor, son dakikada güldü /06 Kasım 2021 21:14

Trabzonspor, son dakikada güldü

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u konuk etti.

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Karşılaşma 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı. Lider Trabzonspor, namağlup serisini sürdürüp puanını 30'a yükseltirken; Beşiktaş 20 puanda kaldı.

Karşılaşmada golleri Abdülkadir Ömür, Cornelius ve Cyle Larin kaydetti.

Trabzonspor'a 90+6'da galibiyeti getiren golün ardından Beşiktaşlı futbolcular, hakem Erkan Özdamar'a itiraz etti. VAR'da inceleme yapıldı, gol geçerli sayıldı.

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Bakasetas, 30. dakikada geçirdiği sakatlık yüzünden oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Karşılaşmadan önce ve karşılaşma sırasında siyah-beyazlı taraftarlar, geçmiş sezonlarda Beşiktaş'ı da çalıştıran Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı aleyhine tezahüratta bulundu

20 Kasım'da Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor deplasmanına gidecek. Trabzonspor ise evinde 22 Kasım'da Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak.
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