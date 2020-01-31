Trabzonspor son günde üç imza attırdı

Trabzonspor ara transferin son gününü üç imza ile kapattı. Ara transferde daha önce Badou Ndiaye ve Bilal Başaçıkoğlu’nu kadrosuna katan bordo mavililer bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)’a üç bildirimde bulundu.







Malatyaspor’da kiralık olarak oynayan Guilherme için yapılan bildirimde, “Guilherme Costa Marques’in kulübümüze geçici transferi konusunda GDSC Alvarenga Futebol Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşama göre, GDSC Alvarenga Futebol Kulübüne geçici transfer bedeli olarak 100.000.-EUR ödenecektir” denilirken, dün akşam saatlerinde Trabzon’a gelen Cruzeiro oyuncusu Manoel Messias’la anlaşma şöyle duyuruldu: “Manoel Messias Silva Carvalho ile 2019-20 sezonu sonunda opsiyon hakkı şirketimizde olmak üzere 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre futbolcuya; 2019-20 futbol sezonunda 400.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kullanılması halinde, 2020-21 opsiyon sezonunda 1.250.000.-EUR, 2021-22 opsiyon sezonunda 1.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.”





DA COSTA İLE 1.5 YILLIK ANLAŞMA





Bordo Mavililer bonservisi elinde bulunan Manuel Marouan Da Costa’nın sözleşmesinin detaylarını ise KAP’a şöyle bildirdi: “Serbest statüde bulunan Manuel Marouan Da Costa Trindade ile 1,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Oyuncunun, 2019-20 sezonunda oynanacak olan Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında, toplamda en az 10 maç ilk onbir başlaması durumunda, sözleşme bir yıl daha uzayacaktır. Buna göre oyunucuya; 2019-20 sezonu ikinci yarısı için 40.000.-EUR garanti ücret ve 25.000.-EUR maçbaşı ücret ödenecektir. Opsiyonun gerçekleşmesi halinde ise; 2020-21 opsiyon sezonu için 450.000.-EUR garanti ücret ve 4.000.-EUR maçbaşı ödenecektir.”