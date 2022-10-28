Fırtına tur fırsatını son haftaya taşıdı

Son şampiyon Trabzonspor Avrupa deplasmanında eli boş dönüyor.





UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibiyle karşılaşan bordo mavililer sahadan 2-1 yenik ayrıldı.





Rakip takım maçın 37. dakikasında Katai ile 1-0 öne geçti.





Temsilcimiz bu gole 2. dakika sonra 39'da Bakasetas ile cevap verdi ve ilk yarı da bu skorla sona erdi: 1-1.





64. dakikada ise Pesic ile bir gol daha bulan Kızılyıldız 2-1 öne geçen taraf oldu.





Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele 2-1 sona erdi.





Bu sonuçla Kızılyıldız puanını 6'ya çıkartarak Trabzonspor ile puanını eşitlemiş oldu.





Temsilcimiz gruptaki son maçında ise Trabzon'da Ferençvaroş ile karşılaşması bekleniyor.





Grupta ilk iki sırada yer alan takımlar bir üst tura çıkıyor.











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