Samanyolu Haber /Spor / Fırtına tur fırsatını son haftaya taşıdı /28 Ekim 2022 01:06

Fırtına tur fırsatını son haftaya taşıdı

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibiyle karşılaşan bordo mavililer sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

SHABER3.COM

Son şampiyon Trabzonspor Avrupa deplasmanında eli boş dönüyor.

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibiyle karşılaşan bordo mavililer sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Rakip takım maçın 37. dakikasında Katai ile 1-0 öne geçti.

Temsilcimiz bu gole 2. dakika sonra 39'da Bakasetas ile cevap verdi ve ilk yarı da bu skorla sona erdi: 1-1.

64. dakikada ise Pesic ile bir gol daha bulan Kızılyıldız 2-1 öne geçen taraf oldu.

Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele 2-1 sona erdi.

Bu sonuçla Kızılyıldız puanını 6'ya çıkartarak Trabzonspor ile puanını eşitlemiş oldu.

Temsilcimiz gruptaki son maçında ise Trabzon'da Ferençvaroş ile karşılaşması bekleniyor.

Grupta ilk iki sırada yer alan takımlar bir üst tura çıkıyor.


Puan Durumu

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fırtına tur fırsatını son haftaya taşıdı Sonraki Haber >>

Elon Musk'ın Twitter merkezine elinde lavaboyla girdi

Elon Musk'ın Twitter merkezine elinde lavaboyla girdi

Binali Yıldırım taburcu oldu

Binali Yıldırım taburcu oldu

Ne diyon Meral'e?

Ne diyon Meral'e?

Hakan Şükür: Aziz Yıldırım şike yaptığını bana bizzat itiraf etti

Hakan Şükür: Aziz Yıldırım şike yaptığını bana bizzat itiraf etti

‘Putin’le konuş döner 4 Euro olsun’

‘Putin’le konuş döner 4 Euro olsun’

Yasadışı kumarhane işleten şahıs, AKP’ye para akıtmış!

Yasadışı kumarhane işleten şahıs, AKP’ye para akıtmış!

Teğmen Çelebi'den 'Çürük Çelebi'ye

Teğmen Çelebi'den 'Çürük Çelebi'ye

Bu kez tam tersi oldu!

Bu kez tam tersi oldu!

Fakıbaba resmen İYİ Parti'de

Fakıbaba resmen İYİ Parti'de

Bir lütuf açıklaması da Nebati’den

Bir lütuf açıklaması da Nebati’den
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
03:05:42