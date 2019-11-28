Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde yine kazanamadı /28 Kasım 2019 22:51

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde yine kazanamadı

UEFA Avrupa Ligi'nde bür üst tura çıkma fırsatını kaçıran Trabzonspor, grubundaki 5. maçında İspanya'nın Getafe ekibiyle karşı karşıya geldi.

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UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. haftasında Trabzonspor ile İspanya temsilcisi Getafe arasında oynanan maçı konuk ekip 1-0 kazandı.

Maçtan dakikalar:

21. dakikada Getafe'de savunmanın uzaklaştırmaya çalıştırdığı topu ceza sahası içerisinde araya girerek alan Avdijaj'in vuruşunda, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

23. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Fıratcan Üzüm, rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası dışından şutunu çekti. Kaleci Chichizola iki hamlede topu kontrol etti.

25. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Avdijaj'in penaltı noktasına yaptığı ortada meşin yuvarlak kaleci Chichizola'dan döndü. Pozisyonun devamında Muhammet Akpınar'ın sert vuruşunda top, az farkla auta çıktı.

29. dakikada Molina göğsüyle kontrol ettiği topa yaklaşık 30 metreden çok sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

35. dakikada Olivera'nın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Bruno istediği şekilde vuramayınca top auta çıktı.

42. dakikada Fajr'ın ortasında ceza sahasında topu kontrol eden Arambarri'nin dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı.

50. dakikada Kenedy'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topu penaltı noktasında kontrol eden Mata, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 0-1

52. dakikada Kenedy'nin rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza alanı içine girmeden vuruşunda top az farkla auta gitti.

87. dakikada ceza sahası çizgisine yakın bir alandan serbest vuruş kullanan Fajr'in şutu kalecinin üzerinden auta çıktı. 

90. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Cucu'nun ortasında meşin yuvarlağa düzgün bir vuruş yapan Fajr'ın şutunu kaleci Erce Kardeşler topu çeldi.

Bordo-mavili ekip, karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.

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