Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'ni 1 puanla tamamladı

Trabzonspor deplasmanda Avusturya’nın Basel takımına 2-0 mağlup oldu. Gruptan çıkma imkanını daha önceden kaybeden Bordo-Mavili takım genç oyuncularla mücadele etti. 1 puanla Avrupa serüvenini tamamladı.





UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nun son maçında Trabzonspor, Basel deplasmanına gitti. Gruptan çıkma ihtimali kalmayan Bordo-Mavili takım, yedek ağırlıklı çıktığı mücadeleyi 2-0 kaybetti. Avusturya’nın Basel ekibinin golleri Widmer ve Stocker’den geldi. Ev sahibi takım puanını 13’e çıkartırken Bordo-Mavili takım 1 puanla Avrupa defterini bu sezon kapatmış oldu.





BASEL GALİBİYET İÇİN SAHADA





Avusturya ekibi grupta bulunan 3 takımında bir üst tura çıkma ihtimalinden dolayı maça hızlı başladı. Getafe-Krosnadar maçının skoruna bakmadan lider olarak gruptan çıkmak isteyen Basel 21. dakikada golü buldu. Kullanılan köşe vuruşunda kaleci Erce kafayla kaleye gelen topu çelmeyi başardı. Silvan Widmer önüne düşen topu filelere göndererek Avusturya ekibini 1-0 öne geçirdi. Golden sonra ev sahibi ekip topu Bordo-Mavililere bırakarak kontralarla ikinci golü aradı. Trabzonspor topla % 53 oranında oynasa da gol noktalarında etkisiz kaldı. İlk yarı 1-0 sona erdi.





BASKI TRABZON’DAN GOL BASEL’DEN





Maçın ikinci yarısıda ilk yarıda golden sonraki oyundan farksızdı. Hatta Bordo-Mavili takım ilk yarıdan daha çok topu ayağında tutmaya başladı. Topla %58 oranında oynamasına karşın Basel savunmasını aşamadı. Rakip takım ise ara ara gelerek etkili oldu. 57’de Pululu’nun şutu üst direkten döndü. 68’de ise Okafor kaleci Erce ile karşı karşıya kaçırdı. 72’de ise basel kendisine rahatlatan golü buldu. Campi ile Abdulkadir’in anlaşmazlığının ardından topu kapan Basel hızlı hücuma çıktı. Sol kanattan Okafor’un getirdiği topa kaleci Erce müdahale etti, ardından topu önünde bulan Stocker boş kaleye topu yuvarlayarak skoru 2-0’a getiri. Bu gol maçın da sonucunu belirlemiy oldu. Basel lider olarak gruptan çıktı. Krasnodar’a yenen Getafe’de ikinci olarak bir üst tura adını yazdırıdı.





PUAN DURUMU



