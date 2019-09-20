Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor Uğurcan Çakır hamlesi /20 Eylül 2019 21:12

Trabzonspor Uğurcan Çakır hamlesi

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın kontratının son yılı opsiyonlu olmak üzere 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.Trabzonspor 23 yaşındaki Milli kalecisi Uğurcan Çakır ile yeni sözleşme imzaladığını KAP’A bildirdi.

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KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:"Şirketimiz ile Uğurcan Çakır arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi aşağıdaki şartlarda tadil edilmiştir.01.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşme son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir. 

2019/20 sezonundan başlamak üzere, sözleşme sonuna kadar, opsiyon sezonu dahil, her bir sezon için 3.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

"Uğurcan Çakır, yeni sözleşmeyle birlikte yıllık 3.5 milyon TL kazanacak. 
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