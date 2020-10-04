Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor yeni forvetini duyurdu /04 Ekim 2020 17:00

Trabzonspor yeni forvetini duyurdu

Trabzonspor, serbest statüde bulunan Djaniny Tavares Semedo ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.Sörloth'un gidişinin ardından forvet pozisyonunda boşluk oluşan Trabzonspor, bu bölgeye takviyede bulunmaya devam ediyor.

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 Bordo mavililer son olarak serbest statüde bulunan Yeşil Burun Adalı futbolcu Djaniny Semedo'yu transfer etti. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Oyuncuya, 2020-2021 futbol sezonu için 1 milyon 300 bin avro garanti ücret, 2021-2022 futbol sezonu için 1 milyon 300 bin avro garanti ücret, 2022-2023 futbol sezonu için 1 milyon 400 bin avro garanti ücret ödenecektir." ifadesine yer verildi.

Bordo- mavili kulübün internet sitesinde ise "Trabzonspor'a hoş geldin Djaniny!" denildi.Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, son olarak Suudi Arabistan'ın El Ahli takımında 
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