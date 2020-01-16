Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda avantajı kaptı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk eden Trabzonspor, karşılaşmayı Jose Sosa ve Nwakaeme'nin golleriyle 2-0 kazandı. Bordo-mavililerin yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir, ilk resmi maçından galibiyetle ayrıldı.





Futbola 12 yaşında Trabzonspor altyapısında başlayan Hüseyin Çimşir, Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından 40 yaşında getirildiği teknik direktörlük görevinde ilk kez bordo-mavili takımın başında sahada yer aldı.





En son 2008-2009 sezonunda bordo-mavili formayı giyen Hüseyin Çimşir, 10 sezon sonra bu kez teknik direktör olarak sahaya çıktı.





Bordo-mavili taraftarlar, teknik direktör Hüseyin Çimşir'e tezahüratlarla maç öncesi destek verdi.





Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır, Sturridge, Novak, Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, kadroda yer almadı. Trabzonspor'da transfer görüşmeleri yapmak için izin verilen Avdijaj ile Fernandes de kadroda yer almayan diğer isimler oldu.





Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, yeni transfer Ndiaye'ye ilk 11'de görev verdi. Devre arasında İngiltere'nin Stoke City takımından kiralanan Senegalli futbolcu, ilk kez bordo-mavili takım formasını giydi.





Trabzonspor, 22. dakikada 1-0 öne geçti. Sosa'nın ceza sahası dışından Sosa'nın kale sahasına doğru gönderdiği direkt filelerle buluştu. Karşılaşmanın 45. dakikasında Kamil Ahmet Çörekçi'den aldığı topla birlikte ceza sahası içine giren Nwakaeme'nin vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.





Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 bordo mavililerin üstünlüğü ile tamamlandı.





Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan Trabzonspor, 56. dakikada ikinci gole çok yaklaştı. Ceza sahası içine yapılan ortaya çok iyi yükselen Sorloth'un şutunda top üst direkten döndü. Bordo mavililer, Anthony Nwakaeme'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Jose Sosa'nın pasıyla topla buluşan Anthony Nwakaeme, sert şutunda topu kaleci Tolgahan Acar'ın uzanamayacağı köşeden ağlarla buluşturdu. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmayınca Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 maplup ederek rövanş için avantajlı skoru elde etti.





İki takım, 23 Ocak Perşembe günü Denizlide rövanş maçı için karşı karşıya gelecek.